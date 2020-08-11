الفنانة انعام الربيعي تنتصر على فيروس كورونا

2020/08/11 | 23:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد انتصرت الفنانة انعام الربيعي، اليوم الثلاثاء، على فيروس كورونا المستجد.وذكر مصدر لوكالة أين، إن "انعام الربيعي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد ان ظهرت نتيجة الفحص الاخيرة سلبية، اي خلوها من الفيروس".وأعلن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، في التاسع عشر من الشهر الماضي، إصابة الربيعي بكورونا.

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