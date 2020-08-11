مقتل ضابطين عراقيين إثر هجوم بطائرة مسيرة تركية على حزب العمال الكردستاني

2020/08/11 | 23:25 - المصدر: فرانس 24

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أعلن الجيش العراقي الثلاثاء، في بيان، مقتل ضابطين عراقيين مع سائقهما بينما كانا يستقلان "عجلة عسكرية"، إثر "اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة" في إقليم كردستان العراق. وتشن أنقرة منذ أعوام ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره "منظمة إرهابية" على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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