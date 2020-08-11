2020/08/11 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /- اكد النائب السابق احمد المساري :” ان تأخير الانتخابات افضل من تزويرها”، مبينا :” ان تكرار ظروف انتخابات عام 2018 يعد جريمة “.
وقال المساري في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء :” ان المال السياسي الفاسد قد يشوه الممارسة الانتخابية”، مشيرا الى :” ان الناخب يتحمل مسؤولية عودة الفاسدين”.
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وقال المساري في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء :” ان المال السياسي الفاسد قد يشوه الممارسة الانتخابية”، مشيرا الى :” ان الناخب يتحمل مسؤولية عودة الفاسدين”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المساري: تأخير الانتخابات افضل من تزويرها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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