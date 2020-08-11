2020/08/11 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس نائبا له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس نائبا له) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يختار السيناتور كامالا هاريس نائبا له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).