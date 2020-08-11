سيكولوجيا النبي - عباس علي العلي

2020/08/11 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في قصة النبي موسى كما هي في قصة جده إبراهيم الخليل ومن قبل وبعده من الأنبياء خيط مشترك يبين قضية إنعكاس النشأة وملابساتها التي تفصح عن ما يعرف في علم النفس بمصطلح (عقدة الأنتحار)، والتي جاءت نتيجة دراسات علمية رصينة تؤكد خلاصتها أن الطفل الذي يفقد أحد أبويه نتيجة ظرف ما هم الأكثر عرضة لمحاولة الأنتحار أو إيذاء النفس بشكلها المباشر أو عبر تصرفات سلوكية ناقمة ضد المجتمع لتعوض الشعور بالفقدان أو الخس ......





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