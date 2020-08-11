عن سجن فتيات التوك توك في مصر : ( 1 من 2 ) دينيا - أحمد صبحى منصور

2020/08/11 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ تطبيق التوك توك نظام جديد أبهر الناس على مستوى العالم فصار من يستعمله بالملايين ، ومنهم كثيرون في مصر .



حتى هنا والموضوع عادى ، ولكن مصر تحت الاحتلال العسكرى للجيش ( المصرى ) جاءت بأخبار مذهلة ، هي القبض على فتيات مصريات حسناوات ينشرن صورهن على هذا التوك توك ، ثم المسارعة بسجنهن بتهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدى على القيم والمبادئ الأسرية ومبادئ المجتمع المصري وخدش الحياء .



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