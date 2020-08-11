هذه الأحزاب لن تبني البلد!!!!! - مازن الحسوني

2020/08/11 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -تسعى جميع الأحزاب الحقيقية الى صياغة برامج تمثل مصالح الفئات التي تمثلها .فمثلأ الأحزاب ذات الفكر اليميني تصيغ البرنامج الذي يضمن رغبات ومصالح فئات الشعب ذات التوجهات اليمينية وخاصة الثرية منها على عكس الأحزاب اليسارية التي برامجها تختلف بشكل كبيرلأن أغلب مناصري وأعضاء هذه الأحزاب هم الفئات الوسطى والفقيرة .طبعأ بين اليسار واليمين هنالك طيف كبير من الأحزاب التي تتأرجح ببرامجها تارة يمينأ وتارة يس ......





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