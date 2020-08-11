حكومة كردستان: على تركيا وحزب العمال نقل معاركهما خارج اراضي العراق

2020/08/11 | 23:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، بياناً بشأن القصف التركي الذي طال ناحية سيدكان اليوم، والذي اسفر عن وقوع شهداء وجرحى ، بينهم ضابطان بحرس الحدود .وقالت الوزارة في بيان صحفي :” في الساعة 2:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بينما كانت قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية تعمل على […]

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