مكتب اية الله السيستاني ينفي التبرع بمليار دولار إلى إيران

2020/08/11 | 23:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، الثلاثاء، حقيقة التبرع بمليار دولار لايران....

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