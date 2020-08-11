دور السينما اليونانية في الهواء الطلق و تطبيق للحجز على الشواطىء الساحرة

2020/08/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا‭-‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭- -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دعت‭ ‬بلدية‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬الإثنين‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬ارتياد‭ ‬أحد‭ ‬شواطىء‭ ‬المدينة‭ ‬البرازيلية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحجز‭ ‬سلفاً‭ ‬مكاناً‭ ‬له‭ ‬بواسطة‭ ‬تطبيق‭ ‬خاص،‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ ‭ ‬لكنّ‭ ‬التهافت‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬شواطىء‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬كيلومترات‭ ‬عدة‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ […]

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