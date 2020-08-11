تفكيك أكبر مختبر للكوكايين داخل مركز لركوب الخيل

2020/08/11 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الهولندية‭ ‬امس‭ ‬أنها‭ ‬فككت‭ ‬أكبر‭ ‬مختبر‭ ‬للكوكايين‭ ‬جرى‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬مقاما‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬سابق‭ ‬لرياضة‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ريفية‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬وأوقف‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬الجمعة‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬أكثريتهم‭ ‬من‭ ‬كولومبيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬هولنديين‭ ‬وتركي‭.‬وأشار‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬أندره‭ […]

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