فن النافذة وفن المرآة - ساطع هاشم

2020/08/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى درج بعض فنانين ونقاد اوربا الى طرح فكرة ووظيفة الفن بتشبيه مجازي عام يقسم العملية الفنية الى فن النافذة وفن المرآة، وكان هذا بعد النجاحات التي حققها علم النفس التحليلي وعلم النفس الاجتماعي بالفترة بين الحربين.فن النافذة هو الذي يتصدى لفهم وتصوير العالم الخارجي الذي يعيش ويعمل ويختلط به الانسان، اما فن المرآة فهو الغوص في عالم الذات باحثاً عن رواسب الماضي السحيق ......





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