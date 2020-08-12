بغداد: لن نتسامح مع هدر الدم العراقي

2020/08/12 | 00:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، اقدام الجانب التركي على استهدف مجموعة من افراد حرس الحدود بواسطة ط...

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