2020/08/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوذا الحي تحت سقف العالَم البوذية في التبت الصينية ..دين أم فلسفة أم إنفصالية ؟ – طه جزاع + ما موقفكَ من ترامب ؟ – مشاعرهُ هي أيضاً معقدة جداً .+ ماذا تقصد بذلك ؟ – في اليوم الأول يقول شيئاً ما ، وفي اليوم التالي يقول شيئاً آخر […]

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