2020/08/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تُرسل مسودة النظام الأساسي للإتحادات الفرعية إلى فيفا جثير: معسكر كربلاء ناجح وسندخل المرحلة الثانية من الإعداد الداخلي بغداد – الزمان أشاد مدرب منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، قحطان جثير، بالمعسكر الداخلي للمنتخب والذي أقيم في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من التاسع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية التاسع من الشهر الجاري، […]

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