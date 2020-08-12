السكتة الزوجية – مجيد السامرائي


السكتة الزوجية – مجيد السامرائي
2020/08/12 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       السكتة الزوجية – مجيد السامرائي  احتاج الى الحيطة والحذر وانا أهبط السلم الى متحفه الارضي  الذي تقيم فيه رفات تماثيل كل الملوك العظام الذين استحالت عظامهم الى رميم ومكاحل .

يقول لي :  جورج روو وصف حضارة السومريين بالحضارة المدلله ! تقول له زوجته :  شايك بُرَد! يكمل هو دون اكتراث :  […]

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