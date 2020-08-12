2020/08/12 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكتة الزوجية – مجيد السامرائي احتاج الى الحيطة والحذر وانا أهبط السلم الى متحفه الارضي الذي تقيم فيه رفات تماثيل كل الملوك العظام الذين استحالت عظامهم الى رميم ومكاحل .يقول لي : جورج روو وصف حضارة السومريين بالحضارة المدلله ! تقول له زوجته : شايك بُرَد! يكمل هو دون اكتراث : […]

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