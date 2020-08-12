اللواء رسول: لن نتسامح مع هدر الدم العراقي

2020/08/12 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، اقدام الجانب التركي على استهدف مجموعة من افراد حرس الحدود بواسطة طائرة مسيرة، فيما اشار الى ان العراق لن يتسامح مع هدر الدم العراقي.

وقال رسول في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "ندين بشدة اقدام الجانب التركي على استهدف مجموعة من مقاتلينا الأبطال بواسطة طائرة مسيرة، حيث أسفر هذا الاعتداء الإثم عن استشهاد امر اللواء الثاني بالمنطقة الأولى في قيادة قوات حرس الحدود وامر الفوج الثالت وإصابة أمر الفوج الأول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم".

واضاف ان "المقاتلين كانوا في عملية أستطلاع في منطقة سيدكان وتقع داخل الأراضي العراقية وتبعد ٤ كيلو متر عن الشريط الحدودي مع تركيا".

واكد ان "هذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها، حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين التي حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعتها"، موضحا "اننا حذرنا في وقت سابق من إستمرار التجاوزات التركية على الأراضي العراقية وان دماء العراقيين غالية ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي".





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