الخارجية تعلن الغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى العراق المُقرّرة يوم الخميس

2020/08/12 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي داخل الاراضي العراقية، فيما اعلنت الغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى العراق المُقرّرة يوم الخميس المقبل.

وقالت الخارجية في بيانها، "يرفض العراق رفضاً قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الاراضي العراقيّة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في اقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة والذي تسبّب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة".واضافت، "العراق يعدّ هذا العمل خرقاً لسيادة، وحُرمة البلاد، وعملاً عدائيّاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان".

وتابعت "كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمة للجانبين.إن تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مُختلِف الصُعُد.ويؤكد العراق على أن لاتستخدم أراضيه مقراً أو ممراً لالحاق الضرر والاذى بأي من دول الجوار،كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لاطراف خارجيّة".

واعلنت الخارجية، "الغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى العراق المُقرّرة بعد غد الخميس، وستقوم وزارة الخارجيّة باستدعاء السفير التركيّ، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة،وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات".

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بغداد اليوم - بغداد

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وقال داود خلال استضافته ببرنامج "أو أدنى

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وقال هشام داود، خلال استض

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