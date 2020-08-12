معكم يا جماهير لبنان في محنتكم وفي نضالكم الثوري - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/08/12 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق الزلزال الهائل الذي هز بيروت يوم الثلاثاء 4-8-2020 والذي جاء نتيجة انفجار كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم، تسبب، لحد هذه اللحظة، في قتل أكثر من ٢٠٠ شخص وجرح أكثر من ستة آلاف وعشرات المفقودين وتشريد أكثر من ٣٠٠ ألف شخص، بالإضافة الى تدمير شبه كامل للبنى التحتية في المدينة، عمّق وفاقَم من البؤس والمآسي التي تعاني منها الجماهير في ظل السلطة الطائفية والقومية الفاسدة ......





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