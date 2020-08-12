2020/08/12 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وينه الكاظمي يفزع إلنا – هادي جلو مرعي وزارة الكهرباء تذبحنا من الوريد الى الوريد وأصحاب الأملاك المؤجرة يذبحون المستأجرين ابو علي فاتح مطعم زغير ببغداد وإيجاره مليون ونص، رغم ذلك راح توسط يم صاحب مطعم مجاور حتى يرجع نظوري يمه للشغل بعد ان ترك العمل لتوقف الزبائن عن الحضور بسبب […]

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