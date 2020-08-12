2020/08/12 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع غير مسبوق بكورونا في إقليم كردستان بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 2312 حالة شفاء و3396 اصابة جديدة بواقع وفيات 67 حالة .فيما سجل اقليم كردستان ارتفاعا غير مسبوق بعدد الاصابات بكورونا .وقال الموقف الوبائي اليومي الذي تلقته (الزمان) امس انه (تم […]

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