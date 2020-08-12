وزير يطالب بإعادة منزل يسكنه في القادسية

2020/08/12 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطالب بإعادة منزل يسكنه في القادسية بغداد – الزمان طالب وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل لاعادة مفاتيح منزله، الذي اقتحمته عناصر من الاجهزة الامنية، لافراغه بالقوة.وقالت مصادر مقربة من الخطيب، ان (الوزير يقيم منذ اول امس في كرفان اتخذته حمايته مأوى لها بعد قيام قوة […]

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