عصائب اهل الحق تصدر بيانا بشأن الاعتداء التركي على الاراضي العراقية

2020/08/12 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد اصدرت حركة عصائب اهل الحق، الاربعاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي على الاراضي العراقية.وطالبت العصائب في بيانها "القوى السياسية بتجاهل الخلافات وتوحيد الموقف في وجه الانتهاكات والاعتداءات التركية".نص البيان:

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، بيانا بشأن الاعتداء التركي داخل الاراضي العراقية، فيما اعلنت الغاء زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى العراق المُقرّرة يوم الخميس المقبل.

وقالت الخارجية في بيانها، "يرفض ال

بغداد اليوم - بغداد

أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 11 آب 2020، انه سيطلب مجدداً خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن استثناء العراق من العقوبات الاميركية على ايران.

وقال داود خلال استضافته ببرنامج "أو أدنى

بغداد اليوم - بغداد

طالب زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، الثلاثاء، الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السيادة.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، "ندين قيام الطيران التركي باستهداف منطقة سيد كان بكردستان مم

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