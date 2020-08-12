الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/1 - محمد بن زكري

2020/08/12 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بن_زكري * كمقدمة : فراغ ، فساد ، و أطماع أجنبيةبسقوط نظام الحكم السابق ، و على مدى التسع سنوات الفائتة (منذ فترة حكم " المجلس الوطني الانتقالي " و مجلسه التنفيذيّ) ، لا زالت ليبيا تعيش تحت عصف صراعات عبثية دامية ، بين أطراف محلية شتى - تدعمها مصلحيّاً أطراف إقليمية و دولية - لتقاسم مواقع السلطة ، سعيا محموما وراء غنائم الثروة (بالسطو المنظم - و بالقانون - على المال العام ، اطمئنانا للإفلات من العقاب) ......





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