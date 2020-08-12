2020/08/12 | 01:18 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية انتهاك تركيا لسيادة العراق، عبر خرق الحدود، بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران، أعلنت بغداد الأربعاء، إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا و استدعاء سفير أنقرة.وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا.. وتستدعي سفير أنقرة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا.. وتستدعي سفير أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).