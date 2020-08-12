2020/08/12 | 01:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية بشدة، الأربعاء، القصف التركي في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل الذي أدى إلى "استشهاد" ضابطين وجندي من القوات الأمنية، وفيما أشارت إلى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تُلغي زيارة وزير دفاع تركيا وتستدعي سفيرها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تُلغي زيارة وزير دفاع تركيا وتستدعي سفيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).