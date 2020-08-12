بائعة الأناشيد والفرح ،،،،،، - منصور الريكان

2020/08/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان لعينيك سيدة الماء والملح والتراويحْأناشيد دمع من صبية راوحت بين ظل وطلْالقمر يداعب خصلات شعرك الحريري فانشريهْرممي صبرك الناهد واقتفي أثراً ليس فيهْتعالي باحضان أبيك المات قهراً بحرب البسوسْوصلاة أمك المريضة إيه فيا قهري صرت سوسْ تمر أيامها دون أكل ولا تنحنيْطفلتي هاتي يديك ونامي بفيء أحلامنا الواهمةْ وغازلي وجعي المستترْومازلت أصغي للإذاعات التي تقول جاءكم الشر ......





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