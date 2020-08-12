العمل النيابية تحمل الحكومة مسؤولية عدم ايجاد خطة لتطوير القطاع الخاص وتعظيم الاقتصاد

2020/08/12 | 02:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حملت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل جابر، الحكومة مسؤولية عدم ايجاد خطة للنهوض بالقطاع الخاص وتعظيم موارد اقتصاد البلد وانصاف الخريجين والعاطلين عن العمل.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة يجب ان تتحرك باتجاه المطالبين بالحقوق من المحاضرين واصحاب العقود في الكهرباء والمفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي وتوجد التخصيص اللازم لانصافهم”.[…]

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