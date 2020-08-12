إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

2020/08/12 | 03:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعتذرت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن تأييدها لأي حزب لبناني، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي تمر بها لبنان.وقالت إليسا، عبر حسابها بموقع (تويتر): “أعتذر عن تأييدي أي أحد بأي يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلهم خذلونا والفرق أننا نمتلك الجرأة لكي نعترف في وقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه […]

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