امرأة برحمين تتحدى تنبؤات الأطباء

2020/08/12 | 03:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أنجبت امرأة بريطانية تملك رحماً مؤلفاً من قسمين منفصلين، أول طفلة لها مؤخراً، على الرغم من أن الأطباء أخبروها بأنها لن تكون قادرة على الإنجاب طيلة حياتها.ووفق موقع (مترو) البريطاني، فإنه بعد أن أخبرها الأطباء بأنها تعاني من رحم يحتوي على قسمين منفصلين، وأنها لن تتمكن من الإنجاب، شاءت الأقدار أن تحمل إيما […]

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