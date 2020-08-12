2020/08/12 | 04:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية إقليم كردستان: يجب أن يبعد "حزب العمال" وتركيا خلافهما خارج العراق وأراضي الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 04:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية إقليم كردستان: يجب أن يبعد "حزب العمال" وتركيا خلافهما خارج العراق وأراضي الإقليم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية إقليم كردستان: يجب أن يبعد "حزب العمال" وتركيا خلافهما خارج العراق وأراضي الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).