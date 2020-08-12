لماذا لا تظهر أعراض (كورونا) على 40% من المصابين؟

2020/08/12 | 04:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… مرّ أكثر من 8 أشهر على ظهور فيروس (كورونا) ولا يزال الكثير من الغموض، يحيط بنشأته وكيفية انتشاره، ولماذا يصيب بعض الأشخاص دون غيرهم؟ وما سبب ظهور أعراض على بعض المرضى دون غيرهم؟ وقالت قناة (الحرة) نقلًا عن صحيفة (واشنطن بوست): إنه بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أكثر من 40 % […]

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