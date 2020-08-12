ترجيحات بقرب حصول العراق على اللقاح الروسي

2020/08/12 | 04:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

وشذى الجنابي

كشف عضو خلية الأزمة البرلمانية نهرو محمد، عن أن العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح «كورونا» من روسيا، متوقعا الحصول عليه قريبا، وقال محمد لـ «الصباح»: إن «العراق سبق له أن تقدم بطلب للحصول على لقاح لمنع الاصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة السابقة»، مشيراً الى أن «السلطات الروسية ذكرت أن هذا اللقاح سيصل الى العراق قريبا»، مبيناً ان «الأولوية في اعطاء هذا اللقاح ستكون للحالات الحرجة، ومن ثم تحدد بعد ذلك الفئات التي يمكن تزويدها باللقاح.»

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس الثلاثاء، اعتماد إنتاج أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، وأوعز إلى وزير الصحة في بلاده بالبدء «فوراً» بإنتاجه لتوزيعه في روسيا وفي البلدان التي حجزت لشرائه والبلدان الأخرى.

بدوره، قال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي لـ «الصباح»: إن «العراق بادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في العالم لتوفير اللقاح الفعال، وله الاولوية في حجز أعداد كبيرة منه لمواجهة فيروس كورونا فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عالميا».

ونوه الحلفي، بأن «هناك فئات لها الأولوية بإعطاء اللقاح ومنهم أصحاب الامراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للوصول الى مراحل متقدمة من أعراض كورونا ومناعتهم قليلة، ومعرضون للوفاة بشكل كبير، وأيضا من تبلغ أعمارهم فوق الستين عاما، والملاكات الطبية والصحية لأنهم على تلامس مع المصابين على الرغم من التزامهم بالوقاية الشخصية، وقد تعرض أغلبهم للاصابات وتوفي العشرات منهم، فضلا عن اعطاء اللقاح للقوات الامنية لأننا نواجه تحديات أمنية كبيرة، وبالتالي إذا زادت كمية اللقاح يمكن اعطاؤها الى فئات اخرى».

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