توجه نيابي لتمرير قانون إيجار الأراضي الزراعية

2020/08/12 | 04:33 - المصدر: الصباح

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بغداد / مهند عبدالوهاب

يتجه مجلس النواب في أولى جلسات فصله التشريعي الجديد، لتمرير قانون ايجار الاراضي الزراعية، باعتباره من التشريعات الجاهزة للتصويت، في وقت، تتحدث فيه لجان نيابية عن مقترح قانون لتشغيل الشباب العاطلين.

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية عبود العيساوي، في تصريح لـ«الصباح»: إن «من القوانين الجاهزة للتصويت حال انعقاد جلسات مجلس النواب هو قانون ايجار الاراضي الزراعية»، موضحا انه «من قوانين الدورة النيابية السابقة وتم تاجيله».

واضاف ان «هذا المشروع سيكون بديلا عن قانون 35 لسنة 1983، اذ ستكون مدة الايجار 25 سنة وقابلة للتجديد لـ10 سنوات تباعا، كما سيسمح للمستأجر بإقامة مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني»، مبينا ان «المستأجر سيملك الارض في حال قيامه بزراعة ما بين 5 الى 10 دوانم بالنخيل واشجار الزيتون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الغرس».

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