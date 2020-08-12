2020/08/12 | 04:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

أدانت رئاسة الجمهورية، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان، وبينما عدت الاستهداف انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، مجلس الامن الدولي الى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية.



وذكرت الرئاسة، في بيان صحفي تلقته «الصباح» انها «تدين هذا الاعتداء و تعد الخروق العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار».

وأضافت، أنها «تشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء، إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال».

بدوره، استنكر الكعبي بشدة تمادي القوات التركية بعدوانها، وكان اخرها ما حدث أمس من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة سيد كان بمحافظة اربيل .

وطالب الكعبي الحكومة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة، مشددا على ان تكرار التجاوزات التركية يعد انتهاكا صارخا لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدعو مجلس الأمن لوقف الخروق التركية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدعو مجلس الأمن لوقف الخروق التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).