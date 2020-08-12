شاب يخطف خطيبته السابقة بالكلاشنكوف

2020/08/12 | 04:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قام شاب لبناني ببخطف خطيبته السابقة من أمام منزلها في حي آل جابر بعاليه في لبنان، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي.ووفق صحيفة (الجمهورية) فقد عممت المديرية العامة لقوى الأمن،، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الشابة المخطوفة المدعوة، أسيل عماد ماضي، وهي لبنانية من مواليد 1993.وقالت المديرية في بيان لها […]

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