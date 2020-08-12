العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لجميع المناطق في أيلول

2020/08/12 | 05:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم الثلاثاء أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشحنات شهر سبتمبر أيلول المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

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