رداً على انتهاكاتها.. بغداد تلغي زيارة وزير دفاع تركيا

2020/08/12 | 06:58 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية انتهاك تركيا لسيادة العراق عبر خرق الحدود بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران، أعلنت بغداد، الأربعاء، إلغاء زيارة وزير دفاع تركيا واستدعاء السفير.وأعلنت

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