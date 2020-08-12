نائب عراقي: على رئيس الحكومة ان يستعيد معبر جريشان

2020/08/12 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير المياحي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى السيطرة على معبر جريشان الحدودي مع الكويت الذي تستخدمه القوات الأميركية....

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