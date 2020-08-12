سقوط صاروخ كاتيوشا قرب المنطقة الخضراء في بغداد + فيديو

2020/08/12 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء أمس الثلاثاء، سقوط صاروخ (كاتيوشا) بالقرب من الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى ان القوات الامنية عثر...

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