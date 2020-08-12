تيار الحكمة يدين الاعتداء التركي على حرس الحدود العراقي

2020/08/12 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس تيار الحكمة العراقي، السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، قيام الطيران التركي باستهداف قيادات عسكرية في شمال العراق، داعيا الحكومة لاتخاذ الخطوات ا...

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