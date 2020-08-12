أعلى 10 ممثلين أجراً في 2020.. و “ذا روك” يتصدر

2020/08/12 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “فوربس” قائمة الممثلين الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، والتي تصدرها الممثل دواين جونسون الملقب بـ”ذا روك”، بفضل صفقة خيالية من منصة نيتفلكس، وعقد رعاية ضخم من شركة رياضية.وتضمنت القائمة 7 ممثلين من الولايات المتحدة، وممثل كندي، واثنين من الهند والصين، في القائمة السنوية التي تكشف الأرقام “الخيالية” لدخل نجوم السينما من […]

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