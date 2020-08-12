بسبب القصف التركي.. العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي

2020/08/12 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بغداد، الأربعاء، إنها ألغت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والتي كانت مقررة الخميس، بسبب قصف مسيرة تركية في محافظة أربي أدت لمقتل ثلاثة من الجيش العراقي.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إن “العراق يرفض رفضا قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الاراضي العراقيّة في منطقة […]

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