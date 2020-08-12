13 علامة تدل ان منزلك غير صحي ويشكل خطراً عليك

2020/08/12 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا رصدت فيه عددا من العلامات التي تدل على أن المنزل غير صحي ويحتاج إلى المزيد من العناية حتى لا يشكل خطرا على أفراد العائلة.وقالت المجلة في تقرير لها، إن التهاون في تنظيف المنزل وتأجيل الأمر حتى تتراكم الأوساخ، من شأنه أن يحوّله إلى مكان غير ملائم للعيش ويجعل […]

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