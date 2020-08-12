بالعمل والإنجاز نحارب الفساد.. لا بالتسول والسرقة - الفضل شلق

2020/08/12 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الفساد مسألة سياسية، وكل ما هو سياسي يتعلّق بالدولة.



يتوسع بضمورها، يضمر بتوسعها عمودياً وأفقياً.



عندما يسيء أحدهم التصرف في مال صديق له أو شركة يشتغل فيها، تعتبر المسألة أخلاقية وتخضع للقضاء ويلاقي المذنب جزاءه.الفساد يطال المال العام.



هو مسألة سياسية لأنه يطال المجال العالم.



في المجال العام، سياسيون واداريون همهم الخدمة العامة لقاء راتب.



في المجال الخاص، رجال أعمال همهم الربح، مهما ك ......





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