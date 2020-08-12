بيروت : خبراء اجانب يكتشفون 20 حاوية بمواد خطيرة

2020/08/12 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل خبراء المواد الكيميائية ورجال الإطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمبائية محتملة الخطورة نجت من انفجار مرفأ بيروت، وفق تصريحات عضو في فريق التفتيش الفرنسي لوكالة “أسوشيتيد برس”.وقال اللفتنانت أنتوني، الخبير الكيميائي الفرنسي أن بعض الحاويات ثقبت بسبب الانفجار المميت الأسبوع الماضي، مضيفاً أن مواداً كيمائية كانت تتسرب من إحداها.[…]

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