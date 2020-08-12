رسالة من ابنة فيروز تنفي فيها الإشاعات المغرضه

2020/08/12 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم نفي ريم الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، شائعة وفاة والدتها، لم يوقف ذلك تدفق الشائعة، الأمر الذي دفعها لكتابة كلمات أكثر حدة، مطالبة بالكف عن نشر الأكاذيب.وتزامن تداول أنباء وفاة فيروز مع الاحتجاجات التي اندلعت في وسط العاصمة اللبنانية بيروت إثر انفجار المرفأ الذي أودى بحياة العشرات وإصابة الآلاف.وقالت ريم الرحباني، أمس […]

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