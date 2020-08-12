رويترز تفجر مفاجأة : عون ودياب تلقيا تحذيراً قبل الانفجار بأسبوعين

2020/08/12 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة (رويترز) للأنباء إن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل، حسان دياب، تلقيا تحذيراً من خطر نترات الأمونيوم، قبل الانفجار بأسبوعين.وأضافت: أنهما كانا على علم بخطر نترات الأمونيوم على بيروت، وفق ما نقلت قناة العربية.يأتي ذلك، بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو العشرات وإصابة المئات وتشريد نحو […]

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