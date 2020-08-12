إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

2020/08/12 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، إصابة الأمير الوليد بن بدر آل سعود بفيروس كورونا.وقال الأمير سطام عبر حسابه الموثق على تويتر: “أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا”.فيما ذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة […]

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