مخازن موت.. أصوات تتعالى لإبعاد سلاح الميليشيات بالعراق

2020/08/12 | 07:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت فاجعة انفجار مرفأ بيروت، الضوء مجددا على مخازن الأسلحة والعتاد التابعة للميليشيات الموالية لايران والمنتشرة داخل المناطق السكنية في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى، خصوصا في مناطق جرف

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